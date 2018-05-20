ДТП под Николаевом: микроавтобус врезался в дерево, пятеро погибших

Водитель не справился с управлением - ГСЧС

В районе села Красное в Николаевской области водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с деревом, в результате погибли пять человек, еще трое попали в больницы.

Об этом 20 мая сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Трагическое ДТП произошло утром в воскресенье, около 05:20 на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Водитель по неизвестным причинам съехал в кювет и, судя по фото, на большой скорости столкнулся с деревом.

Спасатели деблокировали погибших из разбитого транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Сумской области в ДТП погибли парень и беременная девушка, которые попытались скрыться от патрульных.