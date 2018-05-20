ДТП под Николаевом: микроавтобус врезался в дерево, пятеро погибших

В районе села Красное в Николаевской области водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с деревом, в результате погибли пять человек, еще трое попали в больницы.
Об этом 20 мая сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Трагическое ДТП произошло утром в воскресенье, около 05:20 на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск.
Водитель по неизвестным причинам съехал в кювет и, судя по фото, на большой скорости столкнулся с деревом.
Спасатели деблокировали погибших из разбитого транспортного средства.
Ранее сообщалось, что в Сумской области в ДТП погибли парень и беременная девушка, которые попытались скрыться от патрульных.
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