ДТП под Киевом: столкнулись шесть автомобилей, на дороге образовалась пробка

В Киевской области на развороте возле Виты-Почтовой столкнулись шесть автомобилей.
Об этом сообщает Магнолия ТВ.
В результате травмы получил один из водителей.
Из-за аварии в направлении Киева образовалась пробка.
Сначала легковой автомоль Volkswagen перебросил ГАЗель. Впоследствии на месте столкнулись еще один Volkswagen и ВАЗ. Затем фура не разминулась с легковушкой. В больницу забрали водителя одной из легковушек.
Движение в сторону Киева по Одесской трассе фактически заблокировано.
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