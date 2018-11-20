ДТП под Киевом: столкнулись шесть автомобилей, на дороге образовалась пробка

В Киевской области на развороте возле Виты-Почтовой столкнулись шесть автомобилей.

Об этом сообщает Магнолия ТВ.

В результате травмы получил один из водителей.

Из-за аварии в направлении Киева образовалась пробка.

Сначала легковой автомоль Volkswagen перебросил ГАЗель. Впоследствии на месте столкнулись еще один Volkswagen и ВАЗ. Затем фура не разминулась с легковушкой. В больницу забрали водителя одной из легковушек.

Движение в сторону Киева по Одесской трассе фактически заблокировано.