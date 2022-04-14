Под Хмельницким пьяный водитель въехал в блокпост. Один военный погиб, еще двое пострадали 14 апреля, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

В среду вечером, 13 апреля, на трассе под Хмельницким произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Житель Киева 28 лет, находясь за рулем грузовика DAF в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал на скорости в блокпост.

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«43-летний военнослужащий от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще двое 36-летних терробороновцев получили телесные повреждения и госпитализированы в травматологическое отделение областной больницы», — говорится в сообщении.

В отношении водителя фуры начато уголовное производство. Согласно ч. 3 ст. 286−1 УК Украины, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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