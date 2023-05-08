На Закарпатье в результате ДТП погибли три человека, в том числе полицейский и депутат 8 мая, 12:12 Предварительно, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения (Фото:t.me/VGlagola)

В воскресенье вечером, 7 мая, на Закарпатье произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека, еще несколько, в том числе дети были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Об этом сообщил у себя в соцсетях местный журналист Виталий Глагола.

По его словам, между селом Сокирница и городом Хуст автомобиль Mercedes под управлением сотрудника правоохранительных органов столкнулся с Range Rover.

Видео дня

Причиной происшествия указано нарушение правил дорожного движения.

«Водителем-виновником оказался капитан полиции из отдела по борьбе с наркотиками. Вместе с водителем Mercedes погиб его пассажир. Также, к большому сожалению, погиб водитель Range Rover, которым оказался депутат Виноградовской территориальной громады. Его жена и дети, находившиеся с ним в автомобиле, находятся в реанимации», — рассказал журналист у себя в Telegram-канале.