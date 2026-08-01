На Закарпатье микроавтобус с туристами попал в ДТП, среди 13 пострадавших четверо детей

10 пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, также пострадали три человека в УАЗе (Фото: Поліція Закарпаття via Telegram)

1 августа около 11:25 в селе Соймы Хустского района Закарпатской области произошло ДТП с участием микроавтобуса с туристами, в результате которого пострадали 13 человек.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

По предварительным данным правоохранителей, 38-летняя жительница Львова, управляя автомобилем Opel, на развилке выехала на полосу встречного движения и столкнулась с УАЗом под управлением 65-летнего жителя села Репинное. В результате столкновения УАЗ отбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с перевозившим туристическую группу микроавтобусом Mercedes-Benz.

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Фото: Поліція Закарпаття via Telegram

Пострадали в результате ДТП и обратились за медицинской помощью 13 человек, в том числе четверо детей, отмечается в сообщении. Два человека, которые ехали в УАЗе, госпитализированы, еще одна пассажирка будет лечиться амбулаторно.

К медикам также обратились 10 пассажиров микроавтобуса, среди которых три девочки в возрасте семи, 13 и 14 лет. Возраст четвертого пострадавшего ребенка, а также в каком автомобиле он ехал, в полиции, не уточнили.

Также сообщается, что все водители были трезвы.