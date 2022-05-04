Погибли 26 человек, 12 травмированы. В МВД сообщили подробности масштабного ДТП в Ровенской области 4 мая, 08:52 Цей матеріал також доступний українською На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись автобус и бензовоз (Фото:ГСЧС)

В результате масштабного ДТП на трассе Киев-Чоп в Ровенской области погибли 26 человек, еще 12 получили травмы.

Такие обновленные данные по состоянию на утро среды, 4 мая, сообщили в МВД.

Среди погибших — 24 пассажира автобуса Setra и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, а также два водителя транспортных средств. Травмированы 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

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В МВД рассказали, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito совершал маневр обгона другого транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.

В салоне автобуса Setra, который направлялся в Польшу и также стал участником ДТП, находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в Бродах, а второй водитель — во Львове.

Все пассажиры были в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет. Они проживали в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областях.

На месте аварии продолжают работать спецслужбы, происходит зачистка дорожного покрытия. Специалисты идентифицируют погибших, однако анкетные данные трех человек пока не установлены.

Движение на этом участке полностью восстановлено.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц, следователи следственного управления начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

ДТП произошло вечером 3 мая на трассе Киев-Чоп недалеко от села Сытное Дубенского района Ровенской области. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал о 27 погибших.

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