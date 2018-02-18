ДТП на трамвайных путях в Киеве: полиция задержала иностранцев, устроивших гонки по улицам города

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Виновниками ДТП оказались гражданами Марокко

Виновниками ДТП оказались гражданами Марокко

Сотрудники полиции задержали в Киеве двух иностранцев, подозреваемых в совершении ДТП на пересечении Борщаговской и Гарматной, в результате которого автомобиль Mercedes оказался на трамвайных путях.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Молодцы! В течение полутора часов по горячим следам патрульные полицейские задержали двух парней из Мерседеса, марокканцы, живут на районе, устроили пьяные гонки с серым Мерседесом", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Ford, в результате которого обе машины вылетели на трамвайные пути.

Виновник аварии скрылся с места на сером Mercedes товарища.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове