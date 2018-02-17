ДТП на Телиги в Киеве: водители маршруток были трезвыми

Правоохранители будут изучать документы перевозчиков, а также проводить техническую экспертизу

Водители маршруток, которые столкнулись на ул. Телиги в Киеве в пятницу, 16 февраля, не были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил начальник НУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что из 12-ти пострадавших четверо в настоящее время продолжают находиться в больнице, предварительно у них повреждения средней степени тяжести. Другим была оказана медицинская помощь на месте, их не госпитализировали.

"Оба водителя были на месте, их проверили прибором на состояние алкогольного опьянения, алкогольное опьянение не выявлено", - сказал Крищенко, добавив, что у них отобраны образцы крови для более глубокого анализа на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Он добавил, что будут изучать документы перевозчиков, а также проводить техническую экспертизу.

"Перевозчики официальные, часть документов мы изъяли. Дальнейшая работа будет проводиться, будут проверяться документы, устанавливаться обстоятельства событий, в том числе будет проведены технические экспертизы", - рассказал Крищенко.

Напомним, 16 февраля на улице Елены Телиги в Киеве столкнулись две маршрутки с пассажирами, сломав столб и вылетев с проезжей части. По данным полиции, 12 человек пострадали, у двух пассажиров тяжелые травмы.