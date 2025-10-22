На Прикарпатье учитель навеселе стал причиной ДТП: среди погибших и пострадавших — дети
Авария произошла 21 октября в селе Красная Надворнянского района на Прикарпатье (Фото: Офис Генерального прокурора/Telegram)
В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, среди погибших и пострадавших — дети.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора в среду, 22 октября.
Авария произошла 21 октября в селе Красная Надворнянского района. По данным следствия, за рулем Hyundai Tucson был 23-летний учитель изобразительного искусства одного из местных учебных заведений.
В прокуратуре отметили, что мужчина был в нетрезвом состоянии, в его крови обнаружили 1,38 промилле алкоголя. Он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой.
В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще троих несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.