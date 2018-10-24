24 октября 2018, среда

ДТП на Подоле в Киеве заблокировало движение трамваев

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полиция пока не прибыла на место инцидента
Фото: ТСН

Полиция пока не прибыла на место инцидента

Утром в среду, 24 октября, на улице Кирилловской в Киеве произошло ДТП, которое заблокировало движение трамваев.

Как сообщает ТСН, столкнулись два легковых авто.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Skoda. У него разбит передний бампер. У BMW также есть повреждения. Водители не пострадали.

Патрульная полиция пока не прибыла на место инцидента.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове