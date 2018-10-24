ДТП на Подоле в Киеве заблокировало движение трамваев

Утром в среду, 24 октября, на улице Кирилловской в Киеве произошло ДТП, которое заблокировало движение трамваев.
Как сообщает ТСН, столкнулись два легковых авто.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Skoda. У него разбит передний бампер. У BMW также есть повреждения. Водители не пострадали.
Патрульная полиция пока не прибыла на место инцидента.
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