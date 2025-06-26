Патрульная полиция на Львовщине сбила несовершеннолетнего на пешеходном переходе: ребенка госпитализировали — видео
В селе Красов на Львовщине машина патрульной полиции сбила несовершеннолетнего (Фото: Львівич/Telegram)
В среду, 25 июня, возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп патрульная полиция сбила несовершеннолетнего пешехода.
Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.
Отмечается, что скорая помощь госпитализировала пострадавшего, на месте происшествия работают следователи.
По данным полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, инициировано служебное расследование.
Ранее местными Telegram-каналами распространялось видео, как патрульный автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.