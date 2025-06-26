Ранее местными Telegram-каналами распространялось видео, как патрульный автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.

Отмечается, что скорая помощь госпитализировала пострадавшего, на месте происшествия работают следователи.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

В среду, 25 июня, возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп патрульная полиция сбила несовершеннолетнего пешехода.

В селе Красов на Львовщине машина патрульной полиции сбила несовершеннолетнего (Фото: Львівич/Telegram)

