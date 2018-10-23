23 октября 2018, вторник

ДТП на Леси Украинки в Киеве: компенсацию водителям поврежденных машин выплатит страховая компания автокрана

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Некоторые машины не подлежат восстановлению
Фото: Kristina Berdynskykh via Facebook

Некоторые машины не подлежат восстановлению

Компенсацию водителям пострадавших в результате ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве машинам будет выплачивать страховая компания автокрана.

Об этом сообщил инспектор патрульной полиции Станислав Скрипник, пишет 112 Украина.

"Если страховая компания не может покрыть все расходы, то будет уже выплачивать владельцам авто государственное предприятие, а потом, уже в судебном порядке - водитель", - уточнил он.

По словам Скрипника, по предварительным данным у автокрана отказали тормоза.

"Водитель сразу прошел тест на Драгер - он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Приехал экипаж и повез его на "наркологию", чтобы проверить на наличие наркотиков в крови", - резюмировал инспектор.

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Ранее сообщалось, что автокран, у которого отказали тормоза, протаранил 21 авто. В результате инцидента три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.

 

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