В Харьковской области в результате ДТП авто вылетело в кювет: три человека погибли

10 мая, 05:17
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Автомобиль врезался в дерево в результате ДТП (Фото:Нацполиция)

Автомобиль врезался в дерево в результате ДТП (Фото:Нацполиция)

Во вторник, 9 мая, на автодороге Чугуев-Милово вблизи поселка Коробочкино произошло смертельное ДТП.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего неуправляемое авто вылетело в кювет, опрокинулось и столкнулось с двумя деревьями.

В Нацполиции сообщили, что в результате ДТП погиб 41-летний водитель и пассажиры легковушки - 36-летняя женщина и 56-летний мужчина.

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Решается вопрос об возбуждении уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Нацполиция
Фото: Нацполиция
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ДТП Харьковская область

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