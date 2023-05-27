ДТП на блокпосту в Киеве. У судьи, который насмерть сбил нацгвардейца, принудительно отобрали биологические образцы 27 мая, 15:26 У судьи, сбившего нацгвардейца, принудительно отобрали биологические образцы (Фото:ГБР)

В пятницу, 26 мая, по ходатайству прокуратуры у судьи, который примерно в полночь 26 мая совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии, принудительно отобрали биологические образцы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Отмечается, что биологические образцы, которые отобрали у судьи, уже направлены экспертам для исследования. Результаты должны поступить в ближайшее время.

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По словам Максимец, в субботу, 27 мая, Высший совет правосудия будет рассматривать представление прокуратуры о предоставлении разрешения на содержание судьи под стражей.

«В случае, если этот орган признает доводы прокуроров обоснованными, сторона обвинения будет иметь право обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — написала она.

В ночь на пятницу, 26 мая, глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве. Судью задержали, по словам сотрудников ГБР, он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице.

Судье грозит до десяти лет тюрьмы.