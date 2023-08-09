Смертельное ДТП на блокпосту: судья Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, алкоголь нашли и там
Заседание Печерского райсуда Киева, 17 июля 2023 года (Фото:Суспільне)
Судья Алексей Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве, пытался сфальсифицировать алкогольную экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, пишет Бабель со ссылкой на адвоката семьи погибшего Виталия Сердюка в среду, 9 августа.
По словам адвоката семьи, подмена биоматериалов затянула время проведения экспертизы, которая длилась более двух месяцев.
Сердюк отметил, что изначально тесты показали отсутствие алкоголя в биоматериалах, но при дальнейшем их анализе обнаружили присутствие воды и слюны, в которой и нашли алкоголь.
Слова адвоката о воде и слюне подтвердил прокурор, зачитав в суде заключение экспертизы.
В то же время адвокат Тандыра Олег Юрченко в суде заявил, что при ознакомлении с результатами экспертизы на алкоголь ни в крови, ни в моче якобы не нашли алкоголя.
В среду, 9 августа, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию на меру пресечения председателю Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру. Согласно решению Тандыр останется под стражей до 26 августа без права внесения залога.
В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.
После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.
27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.
2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.
10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.