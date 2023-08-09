Смертельное ДТП на блокпосту: судья Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, алкоголь нашли и там 9 августа, 15:35 Заседание Печерского райсуда Киева, 17 июля 2023 года (Фото:Суспільне)

Судья Алексей Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве, пытался сфальсифицировать алкогольную экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, пишет Бабель со ссылкой на адвоката семьи погибшего Виталия Сердюка в среду, 9 августа.

По словам адвоката семьи, подмена биоматериалов затянула время проведения экспертизы, которая длилась более двух месяцев.

Сердюк отметил, что изначально тесты показали отсутствие алкоголя в биоматериалах, но при дальнейшем их анализе обнаружили присутствие воды и слюны, в которой и нашли алкоголь.

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Слова адвоката о воде и слюне подтвердил прокурор, зачитав в суде заключение экспертизы.

В то же время адвокат Тандыра Олег Юрченко в суде заявил, что при ознакомлении с результатами экспертизы на алкоголь ни в крови, ни в моче якобы не нашли алкоголя.

В среду, 9 августа, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию на меру пресечения председателю Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру. Согласно решению Тандыр останется под стражей до 26 августа без права внесения залога.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.