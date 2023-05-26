Смертельное ДТП на блокпосту: судье Тандыру сообщили о подозрении

26 мая, 19:49
Поделиться:
В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

Главе Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру сообщили о подозрении в смертельном ДТП в нетрезвом виде, в результате которого погиб нацгвардеец.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, судью подозревают по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины. Прокуратура обратилась в Высший совет правосудия с просьбой разрешить содержание судьи под стражей.

Видео дня

Перед этим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил принудительно взять у подозреваемого судьи биологические образцы.

Читайте также:
Смертельное ДТП в Киеве: судья Тандыр часто освобождал от ответственности водителей, которых судили за вождение в нетрезвом виде — активисты

По данным СМИ, в ночь на пятницу, 26 мая, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве. Судью задержали, по словам сотрудников ГБР, он отказался проходить осмотр на состояние опьянения в больнице.

Читайте также:
Редактор: Нина Григорская

Теги:   ДТП Нацгвардия Украины Уголовное дело Подозрение Офис генерального прокурора Смертельное ДТП Национальная гвардия Украины (НГУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X