Смертельное ДТП на блокпосту: судье Тандыру сообщили о подозрении 26 мая, 19:49 В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

Главе Макаровского райсуда Киевской области Алексею Тандыру сообщили о подозрении в смертельном ДТП в нетрезвом виде, в результате которого погиб нацгвардеец.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, судью подозревают по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины. Прокуратура обратилась в Высший совет правосудия с просьбой разрешить содержание судьи под стражей.

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Перед этим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил принудительно взять у подозреваемого судьи биологические образцы.

По данным СМИ, в ночь на пятницу, 26 мая, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве. Судью задержали, по словам сотрудников ГБР, он отказался проходить осмотр на состояние опьянения в больнице.