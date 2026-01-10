Массированный удар РФ 9 января: в Киеве без света 60 тысяч семей, на левом берегу и в двух районах правого действуют экстренные отключения

Последствия российского удара ракетами и дронами по Киеву 9 января 2026 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

В Киеве энергетики вернули свет для 588 тысяч семей после массированного российского обстрела ночью 9 января. Около 60 тысяч домов на левом берегу столицы остаются обесточенными, сообщает ДТЭК в субботу, 10 января.

«Работаем без перерывов, чтобы в течение дня вернуть свет всем киевлянам», — сообщила компания.

На левом берегу Киева, а также в Голосеевском и Печерском районах в субботу действуют экстренные отключения. Остальные районы возвращаются к графикам почасовых ограничений.

Реклама

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Энергетики просят киевлян пользоваться мощными электроприборами по очереди, чтобы сохранить стабильность системы.

Днем 9 января по всему Киеву вводили экстренные отключения света. Без электроэнергии были 417 тыс. потребителей, самая сложная ситуация была на левом берегу города, сообщали в ДТЭК.

Ночью в пятницу Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали.

В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, осталась без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.

Ближе к вечеру 9 января мэр сообщил о восстановлении отопления жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах. Ликвидация последствий атаки РФ продолжается.