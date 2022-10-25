В Киеве возобновили электроснабжение всех потребителей 25 октября, 02:01 Темный Крещатик во время веерных отключений 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Компания ДТЭК сообщила, что Укрэнерго возобновила электроснабжение во всех районах Киева после веерных отключений 24 октября.

Об этом сообщает УНИАН.

В компании отметили, что ситуация остается сложной. Жителям столицы напомнили о необходимости экономить электроэнергию.

«Чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей столицы потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и тому подобное», — сообщили в ДТЭК.

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В данный момент не сообщается, будут ли веерный отключения электроэнергии во вторник, 25 октября.

Утром 22 октября Россия атаковала объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. В частности, были прилеты в Луцке, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской Одесской областях. В Укрэнерго заявили, что масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики может превышать последствия атаки 10—12 октября, и применили ограничение энергоснабжения в 11 регионах. Президент Владимир Зеленский сказал, что россияне выпустили 36 ракет, большинство сбили силы ПВО.

