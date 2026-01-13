Днепр после российских атак на энергетическую инфраструктуру, 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В нескольких районах левобережной части Днепра пропал свет из-за значительной перегрузки сети после массового включения электроэнергии, сообщили в ДТЭК Днепровские электросети во вторник, 13 января.

Там отметили, что после чрезвычайно сложных четырехдневных восстановительных работ электроэнергию удалось вернуть для около 50 тысяч потребителей, однако впоследствии произошло повторное обесточивание.

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Энергетики заверили, что как только ситуация с безопасностью позволит, аварийные бригады немедленно начнут работы по ремонту и стабилизации сети.

В ночь на 13 января страна-агрессор России осуществила очередную массированную ракетно-дронную атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов.

В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

Воздушные силы сообщали, что Россия запустила по Украине 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300, семь ракет Искандер-К и 293 ударных беспилотника. Было зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.

Также в ночь на 10 января Россия массированно атаковала БпЛА Днепр и Кривой Рог. В Министерстве энергетики сообщали, что в результате атаки в Днепропетровской области было отключено от электроэнергии более 130 тысяч потребителей.