Россия утром атаковала объекты энергетики в Днепропетровской области, 50 тысяч семей остались без света

6 ноября, 11:46
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Последствия российских обстрелов объектов энергетики Украины (Фото: ДТЭК)

Последствия российских обстрелов объектов энергетики Украины (Фото: ДТЭК)

Утром в пятницу, 6 ноября, войска страны-агрессора России нанесли удары по нескольким энергетическим объектам в Днепропетровской области, повреждено оборудование, сообщает ДТЭК.

В результате атаки возникли пожары.

В ДТЭК сообщили, что россияне уже атаковали эти объекты ранее. Тогда энергетикам потребовалось до трех суток, чтобы завершить ремонтные работы. В настоящее время восстановление продолжается.

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Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что из-за ударов по энергообъектам без света остались до 50 тысяч семей в Каменском и Самаровском районах.

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Объекты критической инфраструктуры частично запитаны от генераторов, добавил он.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в результате российских атак, произошедших ночью и утром, зафиксированы новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация — в Киеве и области.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика ДТЭК Днепропетровская область Война России против Украины атаки России на энергосистему

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