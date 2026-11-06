Россия утром атаковала объекты энергетики в Днепропетровской области, 50 тысяч семей остались без света
Последствия российских обстрелов объектов энергетики Украины (Фото: ДТЭК)
Утром в пятницу, 6 ноября, войска страны-агрессора России нанесли удары по нескольким энергетическим объектам в Днепропетровской области, повреждено оборудование, сообщает ДТЭК.
В результате атаки возникли пожары.
В ДТЭК сообщили, что россияне уже атаковали эти объекты ранее. Тогда энергетикам потребовалось до трех суток, чтобы завершить ремонтные работы. В настоящее время восстановление продолжается.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что из-за ударов по энергообъектам без света остались до 50 тысяч семей в Каменском и Самаровском районах.
Объекты критической инфраструктуры частично запитаны от генераторов, добавил он.
Ранее в Минэнерго сообщили, что в результате российских атак, произошедших ночью и утром, зафиксированы новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Самая сложная ситуация — в Киеве и области.