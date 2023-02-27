ДТЭК сообщил о полном возобновлении электроснабжения в Одессе
Одесса снова со светом (Фото:ukraineaestetic/Twitter)
Компания ДТЭК сообщила, что вечером в понедельник, 27 февраля, в Одессе и Одесском районе полностью восстановлено электроснабжение.
Возобновление электроснабжения произошло сразу после завершения ремонта оборудования Укрэнерго.
В понедельник, 27 февраля, в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Временно без света осталось почти все районы Одессы и Одесский район.