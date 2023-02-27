ДТЭК сообщил о полном возобновлении электроснабжения в Одессе

27 февраля, 23:27
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Одесса снова со светом (Фото:ukraineaestetic/Twitter)

Одесса снова со светом (Фото:ukraineaestetic/Twitter)

Компания ДТЭК сообщила, что вечером в понедельник, 27 февраля, в Одессе и Одесском районе полностью восстановлено электроснабжение.

Возобновление электроснабжения произошло сразу после завершения ремонта оборудования Укрэнерго.

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В понедельник, 27 февраля, в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Временно без света осталось почти все районы Одессы и Одесский район.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=40GcY4JjtPo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса ДТЭК Электричество Электроснабжение Отключения света

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