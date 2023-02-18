В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применяют экстренные отключения света

18 февраля, 09:29
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Украинские энергетики (Фото:ДТЭК/Telegram)

Украинские энергетики (Фото:ДТЭК/Telegram)

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — отметили энергетики.

Украинцы просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

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Редактор: Владислав Вергун

Теги:   ДТЭК Война России против Украины ракетная атака

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