Россияне обстреляли шахту ДТЭК в Днепропетровской области: под землей были почти 500 работников

25 октября, 16:30
Последствия российской атаки на ДТЭК 8 октября (Фото: ДТЭК / Telegram)

Российские войска атаковали шахту компании ДТЭК в Днепропетровской области. В момент обстрела под землей находились 496 шахтеров, сообщила компания в своем Telegram-канале в субботу, 25 октября.

По состоянию на 15:46, всех работников вывели на поверхность. Погибших и травмированных среди них нет.

В ДТЭК отметили, что это уже седьмая масштабная атака РФ на угольные предприятия компании за последние два месяца.

«Российские войска целенаправленно бьют по энергетическим объектам Украины, подвергая опасности жизни людей, которые обеспечивают страну светом и теплом», — говорится в сообщении компании.

Утром 20 октября оккупанты атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. В ДТЭК отмечали, что это был шестой масштабный удар РФ по угольным предприятиям компании за последние два месяца.

В ночь на 16 октября россияне атаковали объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.

Также 9 октября войска страны-агрессора России нанесли удар по энергообъекту ДТЭК в Одесской области, предприятие получило значительные повреждения.

8 октября россияне ударили по фабрике в Донецкой области, где осуществляется обогащение угля для тепловых электростанций. Ранее в тот же день оккупанты атаковали теплоэлектростанцию, в результате чего пострадали двое энергетиков. По данным компании, оборудование станции получило серьезные повреждения.

