ДТЭК работает над уменьшением продолжительности плановых отключений до 1−2 часов

19 ноября, 23:40
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ДТЭК работает над уменьшением продолжительности плановых отключений света (Фото:Укрэнерго / Facebook)

ДТЭК работает над уменьшением продолжительности плановых отключений света (Фото:Укрэнерго / Facebook)

Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1−2 часов.

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Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

«Если вы хотите спросить, уменьшится ли уровень аварийных отключений? Да, он уменьшится. Будут ли плановые отключения? Скорее всего, плановые отключения будут. Наша задача — уменьшить эти плановые отключения, чтобы они были не 4−6 часов, а два или один. Или вообще в какие-то дни не было — на выходных или ночью. Над этим сейчас работаем», — сказал Сахарук.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=40L4IuPa4Vg&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
Редактор: София Лазарова

Теги:   ДТЭК Электричество Отключение Отключения света Укрэнерго

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