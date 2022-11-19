В ДТЭК опровергли призыв к украинцам выезжать за границу из-за ситуации с электроснабжением 19 ноября, 19:39 В ДТЭК опровергли призыв к выезду за границу (Фото:ДТЭК)

В ДТЭК опровергли сообщения СМИ о том, что генеральный директор компании Максим Тимченко якобы призвал украинцев уезжать за границу.

В пресс-службе ДТЭК вечером в субботу, 19 ноября, выпустили опровержение распространенного в СМИ заявления гендиректора и подчеркнули, что он не призывал украинцев выезжать за границу.

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ДТЭК привели фрагмент из интервью Тимченко британскому вещателю BBC, в котором он отметил: «У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать».

По данным пресс-службы, Тимченко также сказал, что ДТЭК вместе с Минэнерго и другими энергетическими компаниями делают все возможное для того, чтобы энергосистема работала стабильно.

В ДТЭК напомнили, что энергосистема Украины выдержала четыре волны сверхразрушительных российских террористических ударов по инфраструктуре, целью каждого из которых был полный блэкаут.

«ВСУ, энергетики и каждый украинец творят чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет нужды покидать Украину. Удерживать работу энергосистемы удается уникальными решениями и сложной системой балансировки, в том числе путем стабилизационных отключений», — резюмировали в компании.

Ранее многие СМИ распространили сообщения о том, что гендиректор ДТЭК в интервью BBC заявил, что украинцам следует подумать о выезде из страны на время ради энергосбережения.

Соответствующее заявление гендиректора ДТЭК ВВС привел в текстовой версии интервью.

Фото: BBC