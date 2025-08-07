В Днепропетровской области в результате обстрела РФ получило повреждения подразделение ДТЭК, загорелось энергооборудование

7 августа, 13:43
Одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области оказалось под обстрелом РФ (Фото: REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

В результате российского обстрела в Днепропетровской области получило повреждения подразделение ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В среду, 6 августа, одно из подразделений ДТЭК оказалось под обстрелом во время удара вражеских FPV-дронов по региону.

В ДТЭК отметили, что в результате атаки РФ загорелось энергооборудование. Обошлось без пострадавших.

ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего энергетики сразу приступили к работе, добавили в ДТЭК.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявлял, что 6 августа российские оккупанты около 70 раз атаковали регион. Больше всего пострадала Никопольщина, где погибли три человека, еще четверо пострадали.

7 августа войска России атаковали дронами Днепр, Павлоград и Кривой Рог в Днепропетровской области, пострадали четыре человека. В области повреждены десятки домов и авто.

