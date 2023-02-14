В ДТЭК сообщили, что сегодня не будут отключать свет в двух областях и столице

14 февраля, 00:24
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Укрэнерго не планирует отключение в двух областях 14 февраля (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Укрэнерго не планирует отключение в двух областях 14 февраля (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Компания ДТЭК сообщила, что во вторник, 14 февраля, не планируется отключение света в Киевской, Днепропетровской областях и столице.

«На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях», - заявили в ДТЭК.

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Применения ограничений возможны только в некоторых районах в результате повреждения оборудования Укрэнерго. Стабилизационные отключения будут действовать в Одесской области.

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https://www.youtube.com/watch?v=IYdbd9jkA94
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Электроэнергия ДТЭК Киевская область Днепропетровская область Отключения света

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