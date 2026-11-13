Командующий ДШВ Апостол назвал площадь освобожденных территорий по результатам двух наступательных операций ВСУ

Командующий ДШВ Олег Апостол заявил, что по итогам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль над территорией общей площадью более 800 кв. км. В то же время методика подсчета результатов одной из операций была пересмотрена.

Об этом Апостол сообщил во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос представителя аналитического проекта DeepState относительно достоверности данных об освобожденных территориях.

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Командующий ДШВ пояснил, что первоначальные показатели одного из этапов операции были выше, однако впоследствии их пересмотрели.

По его словам, причиной уточнения стало изменение подхода к учету территорий, где велись боевые действия и фиксировалось присутствие противника.

Кроме того, в ходе обсуждения журналисты обратили внимание на необходимость различать территории, находившиеся под устойчивым контролем войск армии РФ, и районы, куда россияне проникали отдельными группами.

27 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска вернули под контроль более 1000 кв. км за 2026 год. Он назвал три знаковые операции Сил обороны в этом году. В ходе первой, проведенной ДШВ, удалось освободить более 800 кв. км территории. Второй стала операция Вивальди в Донецкой области, в результате которой удалось вернуть более 200 кв. км. Третью операцию — Велес — проводит корпус НГУ Хартия вблизи Купянска.