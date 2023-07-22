Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Дружковке Донецкой области, ранен оператор DW 22 июля, 17:29 Удар России кассетными боеприпасами по Дружковке, 22 июля 2023 (Фото:Новости Донбасса)

Российские войска днем в субботу, 22 июля, обстреляли город Дружковка в Краматорском районе Донецкой области кассетными боеприпасами, ранен оператор немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Окраина Дружковки подверглась обстрелу кассетными боеприпасами со стороны войск РФ, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на местных жителей.



В местной группе также было опубликовано фото момента удара.

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Фото: Новости Донбасса

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle подтверждает российский удар по Дружковке кассетными снарядами, во время которого был ранен оператор DW Евгений Шилко

Во время атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали. Шилко был доставлен в больницу, его состояние стабильно, сообщает DW.

Дружковка расположена в 23 км от линии фронта.

Россия использует кассетные снаряды по позициям ВСУ и украинским городам весь период полномасштабного вторжения в Украину. Это стало одной из причин, по которым США решились передать кассетные боеприпасы для ВСУ.