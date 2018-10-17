Друзей не было, увлекался оружием: в Крыму рассказали о студенте, устроившем взрыв в колледже

По делу о взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже российские силовики провели ряд обысков, в том числе у отца и матери единственного подозреваемого Владислава Рослякова.
Оккупационные власти Крыма заявляют, что 22-летний четверокурсник Владислав Росляков сначала устроил взрыв в колледже, а затем открыл огонь из ружья. После нападения он застрелился. В результате погибли 19 человек, еще свыше 50 получили ранения.
Отец студента сообщил, что сын был скрытен, друзей не имел и ничего не рассказывал об учебе. По его словам, с ним было трудно общаться. Мужчина знал об увлечении сына оружием, но не придавал значения, передает Эхо Москвы.
Отмечается, что Владислав проживал с матерью, с которой имел "напряженные отношения". Она работает санитаркой в онкологическом центре Керчи, после трагедии помогала раненым.
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В квартирах отца и матери стрелка провели обыски на предмет схрона с оружием и взрывчаткой.
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что у стрелка не было сообщников, он заранее подготовился, у него были более 150 патронов и гранаты, передает Керчь.ФМ.
По его словам, студент не был замечен в религиозных сектах, однако был малообщительным и не имел друзей.
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Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Согласно последним данным, при взрыве погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения, большинство из них - подростки.
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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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