Сирский заявил, что украинские БпЛАк уничтожили или поразили более 66 тысяч целей россиян (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В сентябре беспилотные авиационные комплексы ВСУ нанесли наибольшую нагрузку на врага — около 66,5 тыс. поражений, что на 10,8% больше по сравнению с августом. Об этом 7 октября сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Значительная часть этих результатов приходится на дроны-камикадзе — примерно 39,2 тыс. поражений, а также зафиксировано 18 159 уничтоженных или пораженных оккупантов, что на 23% больше, чем в предыдущем месяце.

«В условиях значительного преобладания российского агрессора в личном составе, беспилотные системы — наш весомый аргумент для сдерживания противника и его уничтожения на поле боя. Нет другого выбора, чем воевать качеством и умением», — подчеркнул Сырский.

Также заметно возросла роль наземной робототехники — количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами почти удвоилось, что свидетельствует о растущей заинтересованности командиров в этом компоненте, отметил главнокомандующий Вооруженных сил.

Сирский написал в своей заметке, что преимущество в применении FPV-дронов остается на стороне Украины, хотя Россия стремится сократить этот разрыв.

«Заслушал содержательный доклад разведчиков J-2 по развитию войск беспилотных систем РФ, новых подразделений и технических решений врага, планов применения российских инноваций. Противник не стоит на месте, вкладывается в развитие подразделений БпС, тратит на это огромный ресурс. Мы не имеем права сбавлять темп!» — добавил он.

В ответ в ВСУ продолжается масштабирование сил беспилотных систем: наращивают количество подразделений и проводят рекрутинг в СБС.

Командиры «с полей» поделились практическим опытом применения беспилотных авиационных комплексов и наземных роботов, а также организационными и техническими решениями, которые подтверждают эффективность этого направления, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что во время совещания обсудили ключевые проблемы в сфере беспилотных систем и пути их оперативного решения. Он подчеркнул, что развитие этого направления и в дальнейшем будет оставаться его приоритетом, а также определил задачи для усиления подразделений беспилотных систем, совершенствования их структуры и взаимодействия с пехотными частями.

11 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно адаптирует свои методы борьбы с российскими ударными дронами, меняя их каждые два-три месяца в ответ на новые модификации со стороны России.

18 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

26 сентября Сырский сообщил о создании нового рода войск в Воздушных силах — беспилотных систем противовоздушной обороны.

2 октября Сырский сказал, что украинские дроны-перехватчики сейчас уничтожают большинство российских ударных БпЛА, и возможности таких подразделений постоянно наращивают. По его словам, в сентябре враг применил почти 6,9 тыс. дронов (более 3,6 тыс. — Shahed), поэтому принято решение увеличить количество экипажей перехватчиков, усилить подготовку и ускорить внедрение новых типов этих систем.

Кроме того, продолжаются работы по усовершенствованию обнаружения БпЛА, созданию Командования беспилотных систем ПВО и привлечению ударных вертолетов и легкомоторной авиации для противодействия российским дронам.