Воздушные силы сообщили, откуда РФ запускала иранские дроны во время последних атак 5 января, 14:01 Российский Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Радио NV рассказал, откуда РФ запускала иранские дроны во время последних атак.

«По Shahed в основном речь идет о столице, именно туда направляют больше всего дронов-камикадзе, они работают с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда после паузы в применении БПЛА начали применяться дроны», — сказал Игнат Радио NV.

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Он отметил, что это связано со смещением линии фронта в украинскую пользу и изгнанием оккупантов с правого берега Днепра, после чего «их Shahed начали применяться уже не из Крыма, не из Херсонской области, а именно оттуда, с восточного побережья Азовского моря».

По словам представителя командования воздушных сил ВСУ, дроны россияне запускают около 22:30, и они летят в направлении Украины через оккупированную территорию.

«В большинстве своем заходят через Днепр, они пытаются попасть в русло Днепра, их так направляют, и по руслу направляются в столицу», — уточнил Игнат.

Ранее издание The New York Times писало о том, что Украина тратит на дешевые иранские дроны Shahed, которые используют Россия, дорогие ракеты и авиацию.

Журналисты написали, что ракеты, которыми украинские воины сбивают дроны, якобы стоят в десятки раз больше, чем сами БПЛА.

В ответ Игнат заявил, что Украина использует все имеющееся у нее вооружение, чтобы спасти человеческие жизни и инфраструктуру от российских атак, и такое сравнение некорректно.

3 января сообщалось, что за два дня ПВО Украины сбило 100% всех запущенных иранских дронов.