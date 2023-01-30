РФ в ближайшее время не сможет применить дроны Shahed: в ОК Юг назвали причину 30 января, 11:23 Сбитый иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ближайшее время Россия, скорее всего, не сможет применить иранские дроны Shahed для ударов по территории Украины из-за погодных условий, в частности, порывистого ветра.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

В то же время, по ее словам, расслабляться не стоит, поскольку часто ночью ветер утихает, и тогда российская армия использует Shahed.

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Гуменюк отметила, что РФ пытается выработать новую тактику, чтобы снизить эффективность украинской ПВО, в частности, перед массированными ракетными ударами активизирует воздушную разведку.

«Они пытаются максимально тщательно собрать информацию, в том числе и об объектах, принадлежащих к противовоздушной обороне, они отслеживают и видят результативность нашей ПВО, которая возросла до 75−80% в противодействии массированным ракетным атакам. Это говорит о том, что они ищут тактику, когда могут снизить этот процент противодействия нашей ПВО. Поэтому более дешевые Shahed используются первыми волнами для того, чтобы и разведать, и уничтожить средства ПВО, истощить систему наблюдения. А потом уже запускают ракеты», — сказала она.

В последний раз РФ атаковала Украину дронами Shahed в ночь на четверг, 26 января. Всего Россия применила 24 дрона Shahed, все они были сбиты украинской ПВО.