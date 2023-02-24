«Ищут новую тактику». Оккупанты могут применить дроны Shahed в течение дня, не исключена ракетная атака — ОК Юг 24 февраля, 11:33 По данным ОК Юг, Россия может применить дроны Shahed в течение дня (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Сейчас на юге Украины не фиксируется критическая активность российской авиации, однако обстановка развивается, и накануне оккупанты активно проводили разведку.

Как заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, российские оккупанты ищут новую тактику действий.

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«Не наблюдая активности в море, мы можем сказать, что они выискивают новую тактику. Вполне вероятно применение Shahed сегодня в течение дня, абсолютно не исключена и ракетная атака», — отметила Гуменюк.

В то же время, по ее словам, осознавая сосредоточенность Украины на датах 23−24 февраля, РФ может выждать этот период, и нанести удар, «когда вроде бы все выдохнут и скажут: все, годовщина пройдена, дальше по обычному графику».

«Вполне вероятно, что они могут дождаться и этого периода, как момент психологического давления. Нужно быть наготове и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги», — подчеркнула Гуменюк.

Ранее в Воздушны силах заявляли, что Украина усиленно готовится к возможным «сюрпризам» от России к годовщине полномасштабного вторжения.