В Винницкой области дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС

11 октября, 07:53
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Дроны Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Дроны Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Утром во вторник, 11 октября, Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе.

Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

ТЭС атаковали двумя беспилотниками.

Борзов подчеркнул, что все службы работают.

Накануне Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

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Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники ТЭС Винницкая область Дроны Война России против Украины Shahed-136

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