В Винницкой области дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС
Дроны Shahed-136 атаковали Ладыжинскую ТЭС (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Утром во вторник, 11 октября, Россия атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе.
Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
ТЭС атаковали двумя беспилотниками.
Борзов подчеркнул, что все службы работают.
Накануне Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.
Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом.