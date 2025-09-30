«Пятый уровень автономности». Руководитель Brave1 рассказал о прогрессе применения ИИ в дронах от донаведения до роев беспилотников

30 сентября, 15:50
Поделиться:
FPV-дрон в Днепропетровской области, июль 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

FPV-дрон в Днепропетровской области, июль 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк рассказал в интервью Radio NV о прогрессе применения искусственного интеллекта в дронах за годы войны.

«За эти три года эволюция применения искусственного интеллекта достигла просто невероятных темпов», — подчеркнул Гриценюк в эфире Radio NV.

Он напомнил, что в начале применения беспилотников Украиной один пилот мог управлять одним FPV-дроном, применяя полностью ручное управление.

Реклама

Читайте также:
Беспилотники на фронте уже превосходят по эффективности артиллерию — заместитель главкома ВСУ

Следующим этапом, по словам руководителя Brave1, стало создание технологии донаведения.

«Когда дрон атакует, например, танк, то, если говорить технически, есть такое понятие радиогоризонта, и связь очень часто теряется. Мы часто на видео поражений видим, что картинка начинает сыпаться — или из-за местности (например, из-за горы или из-за дерева залетает дрон, или средства РЭБ начинают подавлять связь, и человек не может управлять эффективно этим дроном. Конечно, здесь подключается искусственный интеллект и используются технологии, которые позволяют этому дрону, как в автомобиле на автопилоте, долететь и поразить. Это такие первые шаги, которые были в применении искусственного интеллекта в дронах», — рассказал Гриценюк.

Он объяснил, что ручное управление дронами — это нулевой уровень автономности, а применение ИИ для донаведения — первый.

«Сейчас мы примерно на четвертом. И активно работаем с рынком для того, чтобы перейти на пятый уровень автономности», — сообщил руководитель Brave1.

Читайте также:
В Украине провели испытания роя дронов — видео

Гриценюк отметил, что если не разглашать конфиденциальные детали и объяснять упрощенно, следующим этапом после привлечения искусственного интеллекта для донаведения дронов на цели является создание возможности для одного пилота управлять несколькими дронами — «так называемые групповые миссии». По его словам, это необходимо, поскольку одного дрона часто недостаточно, чтобы поразить важную цель.

Еще один этап применения ИИ в дронах руководитель Brave1 описал как «технологии автоматического принятия решения, подсветки и помощи пилоту для того, чтобы пилот видел, что можно поразить», а следующий после него как «рой дронов», которые могут работать автономно даже без связи с человеком.

Читайте также:
Война дронов. Как с меньшими потерями победить в войне

«Конечно, там технологически каждый из этих уровней намного-много сложнее. Но десятки украинских команд, десятки компаний работают над тем, чтобы эти технологии, во-первых, появились. И, во-вторых, они работали просто, удобно и могли масштабироваться в войсках. И уже есть применение первых роевых технологий, когда различные средства поражения начинают общаться друг с другом. Но это пока не массовое, но это вопрос времени», — подытожил Гриценюк.

https://www.youtube.com/watch?v=69jNluB6LFw

Рои дронов в ВСУ

В начале сентября издание The Wall Street Journal сообщало, что Украина начала использовать искусственный интеллект в дронах, запуская целые «стаи» беспилотников для поражения российских позиций.

Эти операции являются первыми известными регулярными случаями использования такой технологии в боевых действиях, что подчеркивает лидерство Украины в сфере дроновой войны, отмечалось в статье.

Читайте также:
Рой дронов и перехватчик шахедов. Федоров раскрыл планы относительно беспилотных систем

Директор Swarmer Сергей Куприенко заявил, что в недавней атаке дроны использовали технологию его компании. Ее программное обеспечение позволяет группам дронов определять, какой из них наносит удар первым, и адаптироваться, например, если у одного сядет батарея.

По словам одного из офицеров, его подразделение применило Swarmer более сотни раз, и другие подразделения также имеют дроны с этим «софтом». Обычно он использует три аппарата, но другие запускали до восьми. Куприенко добавил, что технологию испытывали с группами до 25 дронов.

Отмечается, что в таких операциях задействовано три человека: планировщик, оператор и навигатор. Без программного обеспечения рою понадобилось бы девять человек.

В Swarmer заявили, что готовятся испытать рой из 100+ дронов.

Читайте также:
«Доказали свою эффективность». Украинский стартап привлек $15 млн на развитие AI-роев дронов

В то же время, издание также описало проблемы, с которыми сталкивались украинские военные при применении технологии: в частности, на одном из этапов дроны передавали «слишком много данных» и перегружали сеть. Кроме того, технология делает дроны более дорогими, что является минусом для Украины, которая быстро расходует свои БПЛА.

США и их союзники сейчас требуют, чтобы в так называемой «цепи поражения» всегда был человек. В Swarmer уверяют, что финальное решение об ударе все равно принимает оператор.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины FPV-дроны Искусственный интеллект BRAVE1 Радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies