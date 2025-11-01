«Молния принесла FPV». Россия ударила по маршрутке и гражданскому авто на Сумщине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Согласно сообщению, в Середино-Будской громаде российский дрон попал в автомобиль, в результате чего был ранен 29-летний мужчина.

Реклама

Кроме того, в Николаевской сельской общине российский дрон попал в микроавтобус, водитель которого успел покинуть транспорт до попадания. Пассажиров в микроавтобусе не было.

«От удара маршрутка загорелась. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Перевозчик пока приостанавливает движение в направлении этой Николаевской громады», — отметил Григоров.

Россия ударила дроном по маршрутке в 36 км от границы / Инфографика: Сергей Флеш via Facebook

Глава ОВА подчеркнул, что Николаевская громада полгода находится в зоне эвакуации и часть людей выехала, но некоторые вернулись, несмотря на угрозы.

«Приграничье Сумщины — под постоянными ударами FPV-дронов. Только сегодня в окрестностях этой громады силы обороны уничтожили несколько вражеских дронов, но враг продолжает направлять их на гражданских — на автобусы, мотоциклы, велосипеды», — написал Григоров.

Он призвал жителей приграничных территорий не ездить в направлении границы и не возвращаться в населенные пункты, в которых объявлена эвакуация.

Специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флеш уточнил, что россияне атаковали маршрутку 176, которая ждала пассажиров на конечной станции в селе Николаевка.

«Слава Богу, жертв нет. Расстояние от границы с РФ 35 километров. БПЛА Молния принесла туда FPV, который атаковал транспорт», — отметил он.

Бескрестнов высказал мнение, что у водителей должен быть детектор FPV-дронов, а власти в прифронтовых зонах должны взаимодействовать с военными на предмет оповещения об угрозах БПЛА.

«Залетело что-то через границу, моментально все должны об этом знать: водители грузовиков, маршруток, локомотивов и простые жители особым сигналом тревоги», — подчеркнул специалист по системам РЭБ.

В прошлый раз Россия атаковала дроном маршрутку в Сумской области 24 октября. Тогда погиб мужчина, еще 12 человек, в том числе двое детей, были ранены.