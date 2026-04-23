Министр обороны Михаил Федоров заявил, что отныне украинские военные могут управлять дронами-перехватчиками удаленно . В четверг, 23 апреля, подтверждено сбитие целей на дистанциях в сотни и тысячи километров.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

«Год назад через Brave1 инициировали развитие и испытания технологии удаленного управления для дронов-перехватчиков. Сегодня имеем подтвержденный результат — сбитие целей на дистанциях в сотни и тысячи километров», — сказал глава оборонного ведомства.

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Он отметил, что Украина первой в мире системно масштабирует дистанционное управление дронами-перехватчиками. По словам Федорова, это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны.

Министр говорит, что отныне пилот больше не привязан к позиции. Дрон находится в небе, а управление осуществляется из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом.

Как отметил Федоров, это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать способности без привязки к фронту.

Глава Минобороны рассказал, что более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.

4 апреля компания Дикие Шершни сообщила, что украинский пилот Роман (Халк) из подразделения Булава сбил два шахеды, которые были на расстоянии 500 км от него, с помощью дрона-перехватчика Sting и технологии Hornet Vision Ctrl.

17 апреля компания Дикие Шершни заявила об установлении нового рекорда дальности управления дроном-перехватчиком Sting. Там рассказали, что пилот находился за границей и управлял дроном, который находился на севере Украины в 2000 км от него.