Не менее 1000 перехватчиков за сутки. Зеленский поставил задачу украинским производителям дронов

Как заявил президент Владимир Зеленский, власти Украины работают с западными партнерами — чтобы не было дефицита финансирования украинского производства дронов-перехватчиков. (Фото: Скриншот видео / Владимир Зеленский / Facebook)

Президент Владимир Зеленский поставил задачу производителям БПЛА — добиться способности Украины применять не менее 1 000 дронов-перехватчиков в сутки.

Соответствующее заявление главы украинского государства было опубликовано 25 июля в его официальном Telegram-канале.

«Сегодня разговаривал с производителями дронов-перехватчиков. Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни», — сказал президент Зеленский.

Как заявил глава украинского государства, власти Украины работают с западными партнерами — чтобы не было дефицита финансирования украинского производства дронов.

«Задача для производителей поставлена четкая — способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было», — подытожил президент Зеленский.

Дроны-перехватчики — одна из инноваций Украины в борьбе с российскими БПЛА, с недавних пор — включая шахеды. Как писал недавно портал The War Zone, их основой являются FPV-дроны с уникальными настройками и конфигурацией, а в течение последнего года Украина уже использовала перехватчики для противодействия российским разведывательным дронам. Особенностью FPV-перехватчиков является то, что такие дроны должны летать быстрее и выше, чем их стандартные FPV-аналоги, которые используются для поражения наземных целей.

The War Zone приводит данные украинского портала Counteroffensive.Pro, представители которого недавно пообщались с тремя производителями дронов из Украины. Те рассказали о характеристиках, которым должны соответствовать FPV-дроны для противодействия шахедам: