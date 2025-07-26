Россия массово производит шахэды на заводе в Алабуге: как противодействовать и что не так с зенитными дронами — Романенко (Фото: Скриншот видео российского пропагандистского канала / t.me/Tsaplienko)

Что может быть не так с зенитными дронами-перехватчиками , которыми Украина сбивает российские шахеды, и как улучшить украинскую ПВО, в интервью Radio NV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

— В Зеркале недели появилась статья, автор которой Юрий Касьянов, офицер ВСУ, специалист по аэроразведке. Он пишет о том, что вместо миллионов дронов-перехватчиков, которые, как считает автор, не подходят для отражения массовых атак, Украина могла бы получить эффективный, практически всепогодный комплекс ПВО. Он говорит о модернизации авиационной неуправляемой ракеты Гидра-70. В США она известна под аббревиатурой APKWS. Касьянов указывает на то, что до полномасштабного вторжения серийно производилась обновленная версия этой ракеты в Украине. У меня два вопроса. Вы понимаете, почему Касьянов пишет о том, что дроны-перехватчики не подходят для отражения массированных атак? И что вы знаете об этом комплексе? Действительно ли эта ракета Гидра-70 могла бы стать большим усилением украинского ПВО, защитой украинского неба?

— Давайте отдельно — котлеты, отдельно — мухи. Сначала о зенитных дронах.

Статью видел, статью читал очень внимательно, перечитывал и могу сказать, что человек действительно поднимает важные проблемы.

Но важные проблемы почему? Нам надо сбивать шахеды и каким-то эффективным оружием, и более дешевым, чем стоимость шахедов. Он указывает статистику, по состоянию на сегодняшний день, когда для уничтожения российского беспилотника, шахеда, нужно от пяти до 10 [БПЛА], в зависимости от условий: днем — пять зенитных дронов, ночью — до 10 зенитных дронов.