В Минобороны заявили, что украинские дроны P1-Sun с начала 2026-го перехватили более 3 тысяч шахедов

Дроны моделиP1-Sun украинской компании DefenceTech Skyfall перехватили более 3 тысяч российских дронов-камикадзе типа шахед в 2026 году.

Об этом на European Business Summit заявила советница министра обороны Михаила Федорова Анна Гвоздяр, сообщает издание Forbes Ukraine.

«Украинские производители создали дроны-перехватчики, средняя стоимость которых — до $3000», — отметила чиновница.

Реклама

По ее словам, такое положение вещей позволяет Силам обороны перехватывать до 90% российских шахедов.

«Ни одна страна не может произвести достаточно ракет для ПВО, чтобы перехватить все, что запускает Россия. Только в январе было более 6 тысяч ракет и дронов», — сказала Гвоздяр.

Стоимость ракеты-перехватчика составляет $20 000−$30 000, стоимость шахеда — до $50 000, подытожила советница главы Минобороны.

19 апреля в Силах беспилотных систем ВСУ сообщили, что украинские бойцы впервые в мире сбили вражеский шахед дроном-перехватчиком, запущенным с надводной платформы. Кроме того, были опубликованы соответствующие кадры операции.

Инфографика: NV

17 апреля украинская компания-производитель дронов Дикие Шершни заявила об установлении нового рекорда дальности управления дроном-перехватчиком Sting.

До того, в марте 2026 года исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эфире Radio NV рассказал, что производство украинских дронов-перехватчиков вдвое-втрое превышает потребности Сил обороны.

«Именно по перехватчикам наши Силы безопасности и обороны Украины могут четко понимать, сколько им нужно в ближайший период, потому что мы понимаем способности изготовления таких решений, как шахед, нашим противником, и массированностью их атак в период последних лет. Мы это все изучаем, собираем, понимаем, сколько нам нужно», — отмечал Федирко в интервью Radio NV.