«Будет больше дронов». Эксперт спрогнозировал ход российско-украинской войны в 2026 году

11 января, 10:02
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Автодорога в Харьковской области, огражденная сетками для противодействия дронам, 12 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Автодорога в Харьковской области, огражденная сетками для противодействия дронам, 12 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Автор: Алексей Тарасов

Технологии производства дронов достигли своего максимума, нужны новые решения, чтобы увеличились возможности беспилотных комплексов, которые в большом количестве поступают на вооружение как Украины, так и России. Такое предсказание в эфире Radio NV сделал военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Шаххеды, Герберы — их надо отделять. Там есть возможность технологического роста, они могут сделать шахед таким, чтобы он отстреливался от воздушной цели типа самолет, вертолет. Но вы (Силы обороны Украины — ред.) используете дроны-перехватчики, а против дрона-перехватчика такое ракетное вооружение неэффективно», — отметил он.

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И Украина, и Россия тестируют образцы дронов с искусственным интеллектом или с элементами самонаведения, и, возможно, вообще в этом году «мы увидим на полях сражений больше дронов», сказал эксперт.

https://www.youtube.com/watch?v=WuS30Ud-a1M

«Скорее всего, будем наблюдать расцвет наземных дронов. За последний год их доля растет. Их очень интенсивно для логистики используют россияне. Ишаки и лошади закончились. Для логистики они стали часто использовать [НРК], вы их стали использовать для охраны, обороны позиций, для борьбы с пехотой», — прокомментировал он.

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В то же время, по его словам, стоит задача найти новые решения для борьбы с FPV-дронами. Сейчас у обеих сторон войны нет средств надежного прикрытия линии фронта и путей подвоза, констатировал Рустамзаде.

«Дороги обезопасить сеткой, чтобы дрон не пролетал, — это не панацея. Каждое транспортное средство, конвой, позиция должна быть обеспечена антидроновым оружием: пулеметы, винтовки. И у вас здесь возможности для роста есть. Советское, российское стрелково-пушечное вооружение демонстрирует очень плохие показатели по меткости и точности применения. А вы используете западное вооружение, Браунинг себя очень хорошо показал», — считает специалист.

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В чем, по его мнению, Украина иногда запаздывает в вопросе противодействия дронам — в скорости принятия решений и внедрения изменений.

«Они начали ставить на шахеды инфракрасные прожекторы. Знаете, что это значит? F-16 их не увидит своим оптическим прибором, не сможет его поразить. Ни одна ракета с инфракрасной головкой наведения этот шахед не собьет. Надо понимать, что Украина должна это делать вдвое быстрее, втрое быстрее. Мера — контрмера, мера — контрмера», — подытожил Рустамзаде.

Теги:   Радио NV Агиль Рустамзаде шахеды Дроны-перехватчики Война России против Украины

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