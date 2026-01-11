«Будет больше дронов». Эксперт спрогнозировал ход российско-украинской войны в 2026 году

Технологии производства дронов достигли своего максимума, нужны новые решения, чтобы увеличились возможности беспилотных комплексов, которые в большом количестве поступают на вооружение как Украины, так и России. Такое предсказание в эфире Radio NV сделал военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Шаххеды, Герберы — их надо отделять. Там есть возможность технологического роста, они могут сделать шахед таким, чтобы он отстреливался от воздушной цели типа самолет, вертолет. Но вы (Силы обороны Украины — ред.) используете дроны-перехватчики, а против дрона-перехватчика такое ракетное вооружение неэффективно», — отметил он.

Реклама

И Украина, и Россия тестируют образцы дронов с искусственным интеллектом или с элементами самонаведения, и, возможно, вообще в этом году «мы увидим на полях сражений больше дронов», сказал эксперт.

«Скорее всего, будем наблюдать расцвет наземных дронов. За последний год их доля растет. Их очень интенсивно для логистики используют россияне. Ишаки и лошади закончились. Для логистики они стали часто использовать [НРК], вы их стали использовать для охраны, обороны позиций, для борьбы с пехотой», — прокомментировал он.

В то же время, по его словам, стоит задача найти новые решения для борьбы с FPV-дронами. Сейчас у обеих сторон войны нет средств надежного прикрытия линии фронта и путей подвоза, констатировал Рустамзаде.

«Дороги обезопасить сеткой, чтобы дрон не пролетал, — это не панацея. Каждое транспортное средство, конвой, позиция должна быть обеспечена антидроновым оружием: пулеметы, винтовки. И у вас здесь возможности для роста есть. Советское, российское стрелково-пушечное вооружение демонстрирует очень плохие показатели по меткости и точности применения. А вы используете западное вооружение, Браунинг себя очень хорошо показал», — считает специалист.

В чем, по его мнению, Украина иногда запаздывает в вопросе противодействия дронам — в скорости принятия решений и внедрения изменений.

«Они начали ставить на шахеды инфракрасные прожекторы. Знаете, что это значит? F-16 их не увидит своим оптическим прибором, не сможет его поразить. Ни одна ракета с инфракрасной головкой наведения этот шахед не собьет. Надо понимать, что Украина должна это делать вдвое быстрее, втрое быстрее. Мера — контрмера, мера — контрмера», — подытожил Рустамзаде.