Россия нанесла удар по Новой поште в Гайсине Винницкой области, восемь человек получили ранения

Воздушные силы предупреждали о БПЛА к Ладыжину в Винницкой области, 31 июля 2026 года (Фото: Винницкая ОВА)

В пятницу, 31 июля, войска страны-агрессора России атаковали дронами Винницкую область, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

13:27. Российские дроны поразили промышленную зону в Гайсине, где расположены отделения Новой пошти и другие гражданские предприятия, уточнила Заболотная. Пострадали 8 человек: трое находятся в реанимации, один из них — в тяжелом состоянии.

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12:44. Спасатели потушили пожар площадью более 750 кв. м в Винницкой области после удара БПЛА. По данным ГСЧС, пострадали девять человек.

Обновлено в 10:50. Россия нанесла удар по отделению Новой пошти в Винницкой области, уточнила ОВА. Пострадали пять человек: 19-летний юноша — в состоянии средней тяжести, у четверых других — легкие травмы.

Фото: Винницкая ОВА

Фото: Винницкая ОВА

Фото: Винницкая ОВА

В регионе зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Все службы направляются на место происшествия», — написала Заболотная в Telegram.

Около 09:47 Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивном БПЛА в Винницкой области в направлении Ладыжина с юга.

Ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 255 ударными БПЛА. Противовоздушная оборона сбила и обезвредила 195 российских дронов, сообщили Воздушные силы.