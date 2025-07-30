«Изменил историю военно-морского флота». СМИ опубликовали первое изображение прародителя серии украинских морских дронов Magura V1

Все морские дроны серии Magura обязаны скромной модели V1, построенной три года назад на базе рыбацкой лодки, пишет аналитик (Фото: www.navalnews.com)

В Сети появилось первое публичное изображение украинского надводного безэкипажного катера Magura V1 — на одном снимке с усовершенствованной версией Magura V2.

Фото было опубликовано 30 июля OSINT-аналитиком H.I. Sutton на сайте издания Naval News, специализирующегося на материалах в области военно-морских сил, технологий и оборонной промышленности.

По информации аналитика, Magura V1 была разработана в Украине в начале лета 2022-го.

«3 года назад, летом 2022 года, четыре украинских инженера построили первый в стране морской дрон. Это инновационное судно, построенное в строгой секретности, до сих пор не было представлено общественности. Именно это судно изменило историю военно-морского флота и положило начало новой эре дронных боевых действий на море», — пишет издание.

Инженеры по заданию украинских спецслужб придумали строить небольшие беспилотные катера — для войны с российским флотом.

«У них было только рыбацкое судно, но, что более важно, вскоре у них появился доступ к Starlink. Влияние Starlink, а точнее, надежной, доступной, высокоскоростной и малозаметной двусторонней связи, невозможно переоценить. Другие страны, в частности Иран, уже создавали вооруженные беспилотные суда, но они всегда были ограничены коротким радиусом действия связи. Теперь украинские дроны могли полагаться на операторов-людей, находящихся в безопасности на берегу, за сотни миль от места боевых действий», — пишет Naval News.

По данным издания, Magura V1 имела корпус длиной в шесть метров с небольшим подвесным мотором. Корпус специально укоротили, а на открытую палубу установили гребень по центральной линии. Таким образом удалось добиться для Magura V1 невероятно низким профилем, а самым большим выступающим над уровнем моря объектом катера был подвесной мотор на корме.

«Испытания V1 были настолько успешными, что вскоре была разработана специально спроектированная модель V2. Возможно, удивительно, но буква „V“ в обозначении относится к глубокому V-образному корпусу, а не к версии», — пишет Naval News.

Также сообщается, что в V2 был использован двигатель типа jet-ski с бортовым мотором, что придало катеру еще более низкий профиль. Корпус стал похожим на каноэ, с гладким закругленным верхним фюзеляжем и характерными волнорезами по всей палубе.

Как отмечает Naval News, устройства из серии Magura постоянно совершенствовались.

«29 октября 2022 года эскадрилья усовершенствованных Magura V3 (ворвалась в Севастопольский порт на юго-западной оконечности Крыма. Военно-морская база, самая важная для России в Черном море, была хорошо защищена. БПЛА прорвались, поразив несколько военных кораблей и проникнув глубоко в порт», — сообщает издание.

По информации Naval News, на данный момент самую широкую известность из серии таких устройств получил катер Magura V5.

«Этот крошечный аппарат, длиной всего 5,5 метра (18 футов), потопил несколько российских военных кораблей, в том числе ракетный корвет Ивановец 31 января 2024 года и десантный корабль Цезарь Куников 14 февраля 2024 года», — пишет издание.

За V5 последовала более крупная модель W6 — то есть с корпусом, похожим на знамениту китобойную лодку Boston Whaler. Впервые W6 заметили, когда он был вооружен двумя ракетами класса воздух-воздух AA-11 Archer. Кроме того, этот катер может использоваться для ISR (разведки, наблюдения и рекогносцировки). За W6 последовал еще более крупный V7, который наиболее известен сбиванием российского истребителя из серии Су с помощью ракеты Sidewinder, пишет Naval News

«В настоящее время Украина располагает множеством типов БПЛА, некоторые из которых поставляются союзниками, но многие из них производятся на месте. У Magura есть конкуренты, но все БПЛА чем-то обязаны скромной модели V1, построенной три года назад на базе рыбацкой лодки», — подытожило издание.

Инфографика: NV

31 декабря 2024 года в разведке сообщали, что впервые в истории была поражена воздушная цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Спецоперация прошла в районе мыса Тарханкут с применением ракет Р-73 SeeDragon. Один вертолет Ми-8, согласно сообщению, был сбит, еще один — поражен.

2 января стало известно, что морские дроны Magura V5 во время успешной операции ГУР Минобороны Украины возле временно оккупированного Крыма 31 декабря уничтожили два российских вертолета Ми-8.

Таким образом спецназовцы подразделения Group 13 впервые в истории уничтожили воздушные цели с помощью оснащенных ракетами морских дронов.

3 мая в ГУР подтвердили первое в истории поражение российского самолета Су-30 ракетой с морского дрона

Исторический удар был осуществлен ракетой с морского дрона Magura неподалеку от порта Новороссийск, где россияне прячут остатки своего Черноморского флота, сообщили украинские офицеры.