Почти украинские. Главные характеристики дронов-камикадзе Warmate — инфографика NV

17 февраля, 17:23
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Беспилотник Warmate на выставке Оружие и безопасность в Киеве в 2017 году (Фото:VoidWanderer/ru.wikipedia.org)

Беспилотник Warmate на выставке Оружие и безопасность в Киеве в 2017 году (Фото:VoidWanderer/ru.wikipedia.org)

Лицензию на производство польских ударных беспилотников Warmate приобрело черниговское предприятие Чезара, которое в 2016 году даже проводило его испытания, однако до серийного производства этих дронов-камикадзе дело так и не дошло.

В июле 2022 года о боевом применении этих беспилотников сообщило издание Defence Express опознавшее Warmate на видео Минобороны, на котором зафиксировано два удара возле Запорожской АЭС — по БМ-21 Град и по палаточному городку рядом с которым рашисты расположили мобильную топливную станцию.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=F9QmY0RKx8M

Незадолго до этого сообщалось, что сбор средств на эти дроны для Украины объявили поляки.

7 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в рамках проекта Армия дронов украинцы собрали средства на 40 беспилотников Warmate, 20 из которых уже отправлены на фронт. Об отправке на фронт еще 20 таких беспилотников Федоров сообщил в конце октября.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Беспилотник Беспилотники Инфографика NV Дроны дроны-камикадзе ударный беспилотник Warmate

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