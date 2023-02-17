Почти украинские. Главные характеристики дронов-камикадзе Warmate — инфографика NV
Беспилотник Warmate на выставке Оружие и безопасность в Киеве в 2017 году (Фото:VoidWanderer/ru.wikipedia.org)
Лицензию на производство польских ударных беспилотников Warmate приобрело черниговское предприятие Чезара, которое в 2016 году даже проводило его испытания, однако до серийного производства этих дронов-камикадзе дело так и не дошло.
В июле 2022 года о боевом применении этих беспилотников сообщило издание Defence Express опознавшее Warmate на видео Минобороны, на котором зафиксировано два удара возле Запорожской АЭС — по БМ-21 Град и по палаточному городку рядом с которым рашисты расположили мобильную топливную станцию.
Незадолго до этого сообщалось, что сбор средств на эти дроны для Украины объявили поляки.
7 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в рамках проекта Армия дронов украинцы собрали средства на 40 беспилотников Warmate, 20 из которых уже отправлены на фронт. Об отправке на фронт еще 20 таких беспилотников Федоров сообщил в конце октября.