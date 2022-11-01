В небе над Днепропетровской областью уничтожили три дрона-камикадзе 1 ноября, 10:21 Три вражеских дрона-камикадзе сбили над Днепропетровской областью (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ночь на вторник, 1 ноября, украинские военные уничтожили три дрона-камикадзе в небе над Днепропетровской областью.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



«Военные из воздушного командования Восток ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе», — написал он.

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Также ночью дроны атаковали Полтавскую область. Глава местной ОВА Дмитрий Лунин сообщил, чточетыре дрона упали на гражданские объекты, еще три удалось сбить.

Инфографика: НВ