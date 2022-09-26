Одесскую область атаковали дроны-камикадзе: два беспилотника попали в военный объект, начался масштабный пожар и детонация боеприпасов

26 сентября, 07:28
Поделиться:
Стали известны подробности атаки дронов-камикадзе на Одесскую область (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Стали известны подробности атаки дронов-камикадзе на Одесскую область (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В ночь на понедельник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесскую область.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса. Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.

Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны.

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
Когда Путин сказал «нет». Продолжение истории об иранских беспилотниках

Два попали в объект военной инфраструктуры. В результате возник масштабный пожар и детонация боеприпасов

Видео дня

Была организована эвакуация гражданского населения. Предварительно пострадавших нет.

Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.

Информация уточняется.

Утром 25 сентября россияне атаковали дронами-камикадзе Одессу, враг трижды попал в админздание в центре города.

Перед этим россияне ударили беспилотниками иранского производства по Одессе 23 сентября, в результате чего погиб один гражданский человек. Один Shahed-136 силы ПВО тогда сбили над морем.

https://www.youtube.com/watch?v=s5Fw3-hqKTA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Одесская область Иран Беспилотники Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X