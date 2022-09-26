Одесскую область атаковали дроны-камикадзе: два беспилотника попали в военный объект, начался масштабный пожар и детонация боеприпасов 26 сентября, 07:28 Стали известны подробности атаки дронов-камикадзе на Одесскую область (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В ночь на понедельник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесскую область.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса. Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.

Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны.

Два попали в объект военной инфраструктуры. В результате возник масштабный пожар и детонация боеприпасов

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Была организована эвакуация гражданского населения. Предварительно пострадавших нет.

Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.



Информация уточняется.

Утром 25 сентября россияне атаковали дронами-камикадзе Одессу, враг трижды попал в админздание в центре города.

Перед этим россияне ударили беспилотниками иранского производства по Одессе 23 сентября, в результате чего погиб один гражданский человек. Один Shahed-136 силы ПВО тогда сбили над морем.



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