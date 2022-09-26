Одесскую область атаковали дроны-камикадзе: два беспилотника попали в военный объект, начался масштабный пожар и детонация боеприпасов
Стали известны подробности атаки дронов-камикадзе на Одесскую область (Фото:Сергей Братчук/Telegram)
В ночь на понедельник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Одесскую область.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса. Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.
Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны.
Два попали в объект военной инфраструктуры. В результате возник масштабный пожар и детонация боеприпасов
Была организована эвакуация гражданского населения. Предварительно пострадавших нет.
Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.
Информация уточняется.
Утром 25 сентября россияне атаковали дронами-камикадзе Одессу, враг трижды попал в админздание в центре города.
Перед этим россияне ударили беспилотниками иранского производства по Одессе 23 сентября, в результате чего погиб один гражданский человек. Один Shahed-136 силы ПВО тогда сбили над морем.
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