ПВО на крышах в Москве Притула рассказал о производстве дронов-камикадзе с дальностью поражения до 2000 км 8 февраля, 15:36 Военная техника — вероятно, ЗРПК Панцирь-С1 — на крыше главного здания Минобороны РФ в Москве (Фото:Військовий інформатор via Telegram)

Волонтер, телеведущий и шоумен Сергей Притула в эфире Radio NV рассказал, что россияне не зря размещают ПВО на крышах в Москве, так как в Украине рано или поздно появятся беспилотники, которые смогут атаковать столицу РФ,

«Я за последние месяц-полтора общался с производителями, которые стараются, чтобы это было 1100, 1300 и даже до 2000 километров. Рано или поздно оно появится. Поначалу это будет, как обычно, какая-нибудь поштучная история. А потом оно будет переходить в какие-то промышленные масштабы. Некоторые производства уже сотни единиц в год подобной номенклатуры могут производить. За этим точно будущее», — сказал Притула в эфире Radio NV.

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По его словам, уже есть люди, которые придумывают боевую часть, применяемую на том или ином типе дрона, совершенствуют имеющиеся дроны или перерабатывают определенные модели под камикадзе дальнего радиуса действия.

«Честно говоря, то, что в Москве на крышах появляются системы противовоздушной обороны – это тоже не просто так. У них тоже работает разведка. Они тоже понимают, что рано или поздно оно должно прилететь», — отметил волонтер.

19 января появилась информация об установке на крышах домов в Москве ЗРПК Панцирь, которые могут использоваться в качестве ПВО.

Также одну из них установили возле резиденции диктатора Владимира Путина.

«Иван-дурак на печи едет. В обычных странах ставят модульные установки, которые могут автоматом сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной базе поместили на крыши домов большими кранами. Ну что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет», — прокомментировал эти действия россиян спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.