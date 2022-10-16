В Минреинтеграции объяснили, что делать во время атаки дронов 16 октября, 18:54 Россия с начала сентября атакует Украину, в том числе гражданские объекты, дронами-камикадзе иранского производства (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты спользуют иранские дроны-камикадзе, чтобы атаковать украинцев. Противовоздушной обороне удается сбить большинство вражеских БПЛА. Но следует знать алгоритм действий на случай атаки боевых беспилотников.

Подробную инструкцию обнародовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Минреинтеграции объяснили, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия.



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Двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

Услышав подобный звук, старайтесь попасть в специально оборудованное укрытие. Используйте подвалы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, переходы или соблюдайте правила «двух стен».

Не оставайтесь в транспорте, выйдите и отбегите подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.

Старайтесь выбирать места для укрытия подальше от военных стратегических объектов и административных учреждений.

Не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.п.

Сообщайте на линию 102 любую информацию о БПЛА врага, а в случае их падения указывайте местоположение.

Не приближайтесь к месту падения взбитого дрона, не трогайте обломки.

«Шахиды» на вооружении у россиян: что известно об использовании Россией иранских дронов



В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников. Данную информацию также подтвердил Белый дом.

По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ имеют около 300 дронов иранского производства. По словам президента Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана. Впрочем, в Иране открещиваются от поставок беспилотников России.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, создавая угрозу для мирных жителей.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, украинские военные сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed.