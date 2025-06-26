Ударные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянске.

Об этом сообщили источники NV в разведке.

Сначала местные Telegram-каналы сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

Реклама

«Было четыре взрыва — горит нефтебаза», — писали местные жители.

Фото: Источники NV в ГУР

Фото: Источники NV в ГУР

Фото: Источники NV в ГУР

Фото: Источники NV в ГУР

Как стало известно от источников в разведке, причиной взрывов и пожара на военные в Брянске стали дроны Бобер, Баклан и Горизонт.

«Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске — это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии», — сообщил собеседник NV.

Фото: Источники NV в ГУР

Фото: Источники NV в ГУР

В ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение по нефтебазе Комбинат Атлас в Ростовской области РФ.