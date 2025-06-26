Дроны ГУР атаковали склады хранения ракетного топлива в российском Брянске — источники NV

26 июня, 21:10
Дроны ГУР атаковали склады хранения ракетного топлива РФ (Фото: Источники NV в ГУР)

Дроны ГУР атаковали склады хранения ракетного топлива РФ (Фото: Источники NV в ГУР)

Ударные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российской армии в Брянске.

Об этом сообщили источники NV в разведке.

Сначала местные Telegram-каналы сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

«Было четыре взрыва — горит нефтебаза», — писали местные жители.

Как стало известно от источников в разведке, причиной взрывов и пожара на военные в Брянске стали дроны Бобер, Баклан и Горизонт.

«Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске — это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии», — сообщил собеседник NV.

В ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение по нефтебазе Комбинат Атлас в Ростовской области РФ.

Редактор: Виктория Горевая

